Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:44
24.911 +0,07%
Dow Jones 17:44
46.897 +0,81%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: brusca correzione per Wynn Resorts

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sulla società che gestisce una importante catena di Casino, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,67%.
