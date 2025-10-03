New York: risultato positivo per Micron Technology

produttore di microchip

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 3,20% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 191,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 186,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 197,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)