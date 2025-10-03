Milano 12:39
43.341 +0,61%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:39
9.492 +0,69%
Francoforte 12:39
24.457 +0,14%

Piazza Affari: brillante l'andamento di CIR

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di CIR
(Teleborsa) - Bene la holding finanziaria, con un rialzo dell'1,83%.

L'andamento di CIR nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società fondata da Carlo De Benedetti, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,671 Euro. Primo supporto visto a 0,659. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,651.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```