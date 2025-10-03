Soges, Galardi: risultati influenzati da stagionalità, fiducia su secondo semestre e strategia

Soges Group

(Teleborsa) - La prima metà del 2025 è stato "". Lo dice a Teleborsadi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio.di sviluppo che Soges Group ha intrapreso nel quadro della propria quotazione - spiega l'imprenditore - La crescita del fatturato, pari al +58,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e l'incremento dell'EBITDA del +132,1%, rappresentano un segnale inequivocabile della solidità del nostro modello industriale e della nostra capacità di generare valore anche in un contesto di mercato complesso"."I risultati riflettono la nostra efficace strategia di crescita, supportata da una- dice Galardi - L'acquisizione di quattro nuove strutture e l'ampliamento di una già esistente tra la metà del 2024 e l'inizio del 2025 ci hanno permesso di espandere e diversificare il nostro portafoglio, in piena coerenza con il piano industriale delineato in sede di IPO".Pur in presenza di risultati operativi in forte miglioramento, il semestre si chiude con una perdita, che la società attribuisce a due fattori contingenti. "Il primo è la, strettamente collegata al flusso turistico, concentrato maggiormente nei periodi di alta stagione da maggio ad ottobre - afferma il presidente - Il secondo fattore è legato ai mancati ricavi, dovuti sia aialberghiere e di un ristorante, sia al posticipo della vendita dell'immobile di Hotel Borgo di Cortefreda, operazione coerente con la nostra strategia asset-light, finalizzata solo a settembre. A ciò si aggiunge l'di Hotel Bretagna, in linea con la traiettoria di crescita e valorizzazione a lungo termine della società"."Si tratta di- chiarisce il Galardi - che riflettono l'effetto temporaneo di scelte strategiche già delineate, il cui impatto positivo sul conto economico è atteso nel corso dell'esercizio. A supporto della solidità del percorso intrapreso, il dato più significativo arriva dai risultati registrati nei mesi successivi alla chiusura del semestre: al 30 agosto 2025 i ricavi complessivi hanno già superato quota 16,9 milioni di euro, oltrepassando il fatturato totale dell'intero esercizio 2024. Un risultato che testimonia la crescente capacità attrattiva delle nostre strutture e la buona riuscita del piano di integrazione post-acquisizione".- conclude - forti di fondamentali in miglioramento, di un team manageriale coeso e di una visione strategica chiara, che punta alla crescita qualitativa del portafoglio e alla creazione di valore sostenibile per azionisti, clienti e partner".