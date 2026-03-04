Amplifon: ricavi a 2,4 miliardi nel 2025 (+1,7%) e accelerazione del piano "Fit4Growth"

Amplifon

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati relativi all', che si chiude con ricavi consolidati pari a 2.395,7 milioni di euro. Il dato segna una crescita dell’1,7% a cambi costanti, supportata da un significativo miglioramento della crescita organica nel secondo semestre, nonostante un mercato globale ancora al di sotto dei livelli storici.L'si è attestato a(con un margine del 22,6%), mentre l’è pari a. La variazione dellarispetto al 2024 è riconducibile a una minore leva operativa, agli investimenti nel marketing e alla diluizione derivante dall'espansione della rete diretta Miracle-Ear negli Stati Uniti. La società conferma comunque una forte generazione di cassa, con undi, che ha permesso di sostenere investimenti per oltre 350 milioni tra acquisizioni, riacquisto di azioni proprie e dividendi.Un punto centrale della gestione riguarda il programma "", che sta avanzando più velocemente del previsto. Il piano ha già portato alla chiusura di circa 160 cliniche in 10 paesi, alla cessione del business diluitivo nel Regno Unito e a un efficientamento del back-office. Grazie a questi progressi, la società ha rivisto al rialzo le stime sul miglioramento del margine EBITDA adjusted entro il 2027, ora atteso nella parte superiore dell’intervallo +150-200 bps.Per l'esercizio in corso, il Consiglio ha proposto la distribuzione di undi. Guardando al 2026, Amplifon prevede un progressivo e solido miglioramento della crescita organica e un incremento materiale dei margini, sostenuto proprio dai benefici strutturali derivanti dal programma di efficientamento."Il 2025 è stato un anno sfidante per l’intero settore dell’hearing care, cresciuto al di sotto dei livelli storici soprattutto a causa delle note tensioni globali che hanno inciso sulla fiducia dei nostri pazienti. In questo contesto, abbiamo intrapreso una serie di azioni per accelerare i ricavi e migliorare strutturalmente la profittabilità che stanno già producendo dei risultati molto positivi. Tra questi emergono il ritorno alla crescita organica nel secondo semestre dell’anno e l’accelerazione del piano di miglioramento della performance ‘Fit4Growth’. Queste iniziative, in un mercato che ci attendiamo in progressivo miglioramento, ci consentono di guardare con rinnovata fiducia alle prospettive future del nostro business", ha commentato il Ceo,