Usa, fiducia consumatori Università Michigan marzo scende a 55,5 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori americani a marzo 2026. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in calo a 55,5 punti rispetto ai 56,6 punti del mese di febbraio 2026 ma superiore ai 55 attesi dagli analisti.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è salito a 57,8 punti da 56,6, mentre l'indice sulle attese è sceso a 54,4 punti dai 56,6 precedenti.

Condividi

```