DHL Group: risultati in linea con le attese e dividendo in rialzo, ma il titolo frena

DHL Group

(Teleborsa) -ha archiviato l'superando i propri obiettivi finanziari, nonostante le tensioni commerciali globali e gli effetti valutari. La società ha registrato un(EBIT) di, in crescita del 3,7% rispetto all'anno precedente, superando la guidance fissata a 6 miliardi.sono scesi a(-1,6%), influenzati dai volumi ridotti sulle rotte verso gli Stati Uniti, ma la redditività è migliorata grazie a una gestione attiva della capacità e a miglioramenti strutturali dei costi, portando il margine EBIT al 7,4%. L'è salito a, con un utile per azione di 3,09 euro (+8,1%).Sulla scia dei risultati, il consiglio proporrà un aumento del(rispetto a 1,85 euro del 2024). Sul fronte strategico, il gruppo prosegue con la "Strategy 2030", centrata sulla logistica green e sull'espansione in mercati a forte crescita come India e Cina. È inoltre in programma la modernizzazione della struttura aziendale, che prevede il cambio di denominazione della capogruppo in DHL AG.Per il 2026, l'ADprevede una persistente. Il gruppo stima un EBIT superiore a 6,2 miliardi di euro e un free cash flow di circa 3 miliardi.Nonostante le prospettive siano in linea con le attese del mercato, il titolo ha perso oltre il 5% dopo la pubblicazione dei dati. A pesare sulla fiducia degli investitori è stata la performance del, condizionata dal calo delle tariffe nel trasporto aereo e marittimo e dalla debolezza economica in Europa.