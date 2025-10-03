Unione di REF Ricerche-Agenia: nasce REF

(Teleborsa) -la prima realtà nazionale per servizi specialistici nei settori regolati - acqua, ambiente ed energia - e centro multidisciplinare. La nuova società accoglie le competenze die ha l’obiettivo di valorizzare peculiarità e competenze specifiche di entrambe le società di origine.delle competenze in ambiti chiave tra cui la regolazione dei servizi pubblici, la finanza, le analisi economiche, l’advisoring, la valutazione delle politiche pubbliche, la sostenibilità, la transizione energetica e l’economia circolare a servizio delle politiche pubbliche, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni” spiegapresidente di REF e professore ordinario di Scienza delle Finanze presso l’università Cattolica del Sacro Cuore.La nuova entità REF, grazie a un team operativo di oltre 50 collaboratori, punta a superare nell’intero 2025 i 7 milioni di euro di ricavi e a diventare, così, il principale operatore attualmente presente sul mercato dei settori regolati.Grazie alla combinazione delle reti territoriali e all’integrazione delle sedi di REF Ricerche e AGENIA (Milano, Roma e Bologna), la nuova società sarà in grado di operare in Italia e all’estero, per rispondere con maggiore tempestività e prossimità alle esigenze dei clienti e intercettare nuove esigenze e opportunità.“In un contesto definito da ARERA come sempre più caratterizzato dalla interdipendenza tra aspetti tecnico-industriali, tariffari, economico-finanziari e giuridici, l’fferta da questa fusione diventa un elemento fondamentale per aiutare le imprese ad affrontare le sfide future, soprattutto connesse agli aspetti ambientali”, conclude Turati.