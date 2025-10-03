Unione di REF Ricerche-Agenia: nasce REF

(Teleborsa) - Nasce REF,
la prima realtà nazionale per servizi specialistici nei settori regolati - acqua, ambiente ed energia - e centro multidisciplinare. La nuova società accoglie le competenze di AGENIA e di REF Ricerche,
e ha l’obiettivo di valorizzare peculiarità e competenze specifiche di entrambe le società di origine.
“La fusione porterà all’integrazione dei servizi e all’arricchimento
delle competenze in ambiti chiave tra cui la regolazione dei servizi pubblici, la finanza, le analisi economiche, l’advisoring, la valutazione delle politiche pubbliche, la sostenibilità, la transizione energetica e l’economia circolare a servizio delle politiche pubbliche, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni” spiega Gilberto Turati,
presidente di REF e professore ordinario di Scienza delle Finanze presso l’università Cattolica del Sacro Cuore.
La nuova entità REF, grazie a un team operativo di oltre 50 collaboratori, punta a superare nell’intero 2025 i 7 milioni di euro di ricavi e a diventare, così, il principale operatore attualmente presente sul mercato dei settori regolati.
Grazie alla combinazione delle reti territoriali e all’integrazione delle sedi di REF Ricerche e AGENIA (Milano, Roma e Bologna), la nuova società sarà in grado di operare in Italia e all’estero, per rispondere con maggiore tempestività e prossimità alle esigenze dei clienti e intercettare nuove esigenze e opportunità.
“In un contesto definito da ARERA come sempre più caratterizzato dalla interdipendenza tra aspetti tecnico-industriali, tariffari, economico-finanziari e giuridici, l’elevata competenza specialistica congiunta alla forte multidisciplinarietà o
fferta da questa fusione diventa un elemento fondamentale per aiutare le imprese ad affrontare le sfide future, soprattutto connesse agli aspetti ambientali”, conclude Turati.