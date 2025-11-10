TradeLab, ok del Cda a fusione controllate TradeLab Advanced Analytics e Metrica Ricerche

TradeLab

(Teleborsa) - Il Cda dihadelle società interamente controllate TradeLab Advanced Analytics (“TLA2”) e Metrica Ricerche (“Metrica Ricerche” e, congiuntamente a TLA2, “Incorporate”) in TradeLab.L’Operazione si colloca nell’ambito di undella struttura del gruppo a cui fa capo TradeLab (“Gruppo”), finalizzata alla semplificazione della catena di controllo e alla riduzione dei costi gestionali, nonché a una gestione operativa del Gruppo più snella ed efficiente.Le assemblee delle Incorporate hanno approvato la delibera di fusione per incorporazione.Le operazioni delle Incorporate saranno imputate al bilancio di TradeLab a decorrere dal 1° gennaio 2026. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti fiscali.