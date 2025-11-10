TradeLab, ok del Cda a fusione controllate TradeLab Advanced Analytics e Metrica Ricerche

(Teleborsa) - Il Cda di TradeLab
ha approvato la delibera di fusione per incorporazione
delle società interamente controllate TradeLab Advanced Analytics (“TLA2”) e Metrica Ricerche (“Metrica Ricerche” e, congiuntamente a TLA2, “Incorporate”) in TradeLab.
L’Operazione si colloca nell’ambito di un processo di integrazione e razionalizzazione
della struttura del gruppo a cui fa capo TradeLab (“Gruppo”), finalizzata alla semplificazione della catena di controllo e alla riduzione dei costi gestionali, nonché a una gestione operativa del Gruppo più snella ed efficiente.
Le assemblee delle Incorporate hanno approvato la delibera di fusione per incorporazione.
Le operazioni delle Incorporate saranno imputate al bilancio di TradeLab a decorrere dal 1° gennaio 2026. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti fiscali.