Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:46
24.916 +0,09%
Dow Jones 17:46
46.913 +0,84%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

USA, PMI composito in settembre

USA, PMI composito in settembre pari a 53,9 punti, in calo rispetto al precedente 54,6 punti (la previsione era 53,6 punti).

