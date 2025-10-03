Milano 17:35
USA, PMI servizi in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PMI servizi in settembre pari a 54,2 punti, in calo rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 53,9 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
