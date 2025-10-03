von der Leyen, prossima settimana strategia su Ia applicata

(Teleborsa) -che si basa su un principio semplice ma rivoluzionario: l'IA al primo posto". Lo ha annunciato la presidente della Commissionetervenendo alla Italian Tech Week di Torino spiegando che la nuova strategia metterà l'intelligenza artificiale "al centro di ogni scelta pubblica e privata", con l'obiettivo di accelerarne l'adozione in tutti i settori economici e sociali. "Ogni volta che una società o un ufficio pubblico si trova ad affrontare una nuova difficoltà, la prima domanda da porsi è: in che modo l'IA può aiutare a superarla?", ha detto.La presidente ha citato esempi concreti: l'è uno dei passaggi del lungo discorso pronunciato nel quale ha sottolineato "sappiamo che sulla vostra strada ci sono troppi ostacoli. Ve ne voglio elencare tre. Il primo problema, il più evidente, è la mancanza di finanziamenti. E vi dirò una cosa che vi sorprenderà. In Europa i capitali non mancano. Il risparmio delle famiglie europee raggiunge quasi 1 400 miliardi di EUR, a fronte di poco più di 800 miliardi di EUR negli Stati Uniti. Ci mancano il capitale di rischio e l'equity. In Europa solo il 24% della ricchezza finanziaria delle famiglie è investito in equity, rispetto al 42% negli Stati Uniti. Dobbiamo recuperare terreno, e in fretta. Per questo motivo, come primo passo, stiamo creando il fondo multimiliardario Scaleup Europe in partenariato con investitori privati. Il fondo effettuerà investimenti azionari diretti in settori strategici: IA, tecnologie quantistiche, tecnologie pulite e tanto altro. Aiuterà le imprese in crescita come le vostre a colmare il deficit di finanziamento. Ma ci serve anche una soluzione più strutturale. In Europa abbiamo bisogno di un mercato dei capitali profondo e liquido dove poter reperire il capitale necessario senza dover attraversare un oceano. È questo l'obiettivo della nostra nuova"Il secondo ostacolo che dovete affrontare. È proprio questo l'ostacolo con cui le nostre imprese si sono scontrate trent'anni fa, quando erano troppo lente per digitalizzarsi e operare online: così abbiamo perso terreno rispetto ai nostri principali concorrenti".