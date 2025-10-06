Milano 13:04
43.211 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:04
9.501 +0,11%
Francoforte 13:04
24.412 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile +0,18%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 0,874 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 0,8698 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 0,874.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
