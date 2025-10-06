Milano 13:04
43.211 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:04
9.501 +0,11%
Francoforte 13:04
24.412 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,64%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 175,697, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 173,307. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 178,087.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```