Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,64%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 149,83. Rischio di discesa fino a 147,745 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 151,915.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)