Banco BPM, Barclays alza il target price e raccomanda "Overweight"

(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays
rivedono al rialzo il target price di Banco BPM
portandolo a 14,50 euro dagli 11,20 indicati in precedenza. Il giudizio è "Overweight".
Gli analisti esplorano le possibili opzioni di crescita esterna di BPM, in particolare con Credit Agricole o MPS, in diversi scenari, identificando quale potrebbe essere più realistico, favorendo la creazione di valore per tutti gli attori coinvolti. Gli esperti citano i commenti dell'amministratore delegato di Banco BPM
, Giuseppe Castagna, sui possibili sviluppi strategici dopo che Unicredit
ha ritirato la sua offerta di scambio su Piazza Meda, in estate, riferendosi a possibili accordi con Credit Agricole
, che detiene una partecipazione del 20,1% in BPM, oppure con MPS
, di cui BPM detiene una partecipazione del 3,7%.
Nel frattempo, si muove in avanti Banco BPM
con un +1,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend della banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo di Banco BPM
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,05 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,3.