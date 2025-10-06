Banco BPM, Barclays alza il target price e raccomanda "Overweight"

Banco BPM

(Teleborsa) - Gli analisti dirivedono al rialzo il target price diportandolo a 14,50 euro dagli 11,20 indicati in precedenza. Il giudizio è "Overweight".Gli analisti esplorano le possibili opzioni di crescita esterna di BPM, in particolare con Credit Agricole o MPS, in diversi scenari, identificando quale potrebbe essere più realistico, favorendo la creazione di valore per tutti gli attori coinvolti. Gli esperti citano i commenti dell'amministratore delegato di, Giuseppe Castagna, sui possibili sviluppi strategici dopo cheha ritirato la sua offerta di scambio su Piazza Meda, in estate, riferendosi a possibili accordi con, che detiene una partecipazione del 20,1% in BPM, oppure con, di cui BPM detiene una partecipazione del 3,7%.Nel frattempo, si muove in avanticon un +1,09%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,05 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,3.