Bank of England, mandato a banche per emissione volta a finanziare le riserve valutarie

(Teleborsa) - La Banca d'Inghilterra
ha incaricato Barclays
, BNP PARIBAS
, Merrill Lynch (Bank of America
) e J.P. Morgan
di svolgere il ruolo di Joint Lead Manager per un'operazione di emissione volta a finanziare le riserve valutarie
della banca centrale.
L'operazione consisterà in un'obbligazione benchmark in dollari USA a 5 anni
e la banca prevede di eseguirla nel prossimo futuro, subordinatamente alle condizioni di mercato. Questa sarà la prima operazione del programma di emissione della banca, nell'ambito dell'avviso di mercato aggiornato pubblicato il 23 settembre 2025.
La Banca d'Inghilterra detiene riserve valutarie a sostegno dei propri obiettivi di politica monetaria. Queste riserve sono separate dalle riserve valutarie del Governo
, che la banca gestisce in qualità di agente del Tesoro.
Il 23 settembre 2025, la Banca d'Inghilterra ha annunciato che avrebbe puntato a due emissioni benchmark all'anno
per finanziare le proprie riserve valutarie, con un calendario regolare, un elevato grado di trasparenza e un gruppo di banche per ogni emissione.