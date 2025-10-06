Milano 12:54
43.188 -0,16%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:54
9.491 0,00%
Francoforte 12:54
24.397 +0,08%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,11% alle 13:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.209,2 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un esiguo -0,11% alle 13:00 e passa di mano a 43.209,2 punti.
