Milano 12:54
43.188 -0,16%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:54
9.491 0,00%
Francoforte 12:54
24.397 +0,08%

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,68%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,68%, con chiusura a 26.955,58 punti.
