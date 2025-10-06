Braga Moro, Cipierre Elettronica ottiene le certificazioni ISO 14001 e ISO45001

Braga Moro Sistemi di Energia

(Teleborsa) -, attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, comunica che la controllataha conseguito le certificazioni ISO 14001 e ISO45001 dall'ente certificatore CERTI.S, a conferma del rispetto dei più alti standard internazionali in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza e benessere dei lavoratori.Laè una norma internazionale che definisce i requisiti per un sistema di gestione ambientale. Certifica che Cipierre gestisce in modo efficace gli impatti ambientali delle proprie attività, promuovendo la sostenibilità e il rispetto delle normative ambientali.Lacertifica invece l'adozione di processi e politiche per prevenire infortuni, tutelare la salute dei lavoratori e migliorare continuamente le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro."Siamo estremamente orgogliosi – ha dichiarato– che Cipierre abbia conseguito le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001: questo risultato non solo attesta il forte impegno dell'azienda verso la tutela ambientale e la salute dei lavoratori, ma conferma anche la concretezza delle azioni intraprese per migliorare in modo sistematico i processi produttivi e operativi. È un traguardo importante che riflette la cultura della responsabilità e della sostenibilità che Cipierre promuove ogni giorno".