Brembo e Siad investono in Hydrospark, nuova alleanza strategica per l’idrogeno

(Teleborsa) - Siad
e Brembo
annunciano il loro ingresso nel capitale di Hydrospark
, start-up incubata e lanciata da Petroceramics, specializzata nello sviluppo di una tecnologia avanzata per la produzione e lo stoccaggio di energia da idrogeno. L'operazione, spiega una nota congiunta, prevede una partecipazione paritetica
fino a 1 milione di euro ciascuno.
"L'investimento da parte di Siad - gruppo internazionale attivo nei settori gas industriali, engineering, gpl, gas naturale e healthcare - e Brembo - societa' attiva nelle soluzioni frenanti, che entra nella start-up tramite Brembo Ventures, l'unità di venture capital del gruppo - conferma il valore tecnologico e industriale di Hydrospark" si legge nella nota.
"Questa tecnologia è considerata una delle piu' promettenti per la decarbonizzazione
dell'industria e della mobilità, e rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una filiera dell'idrogeno efficiente e sostenibile. Hydrospark opererà in questo ambito, con una visione fortemente orientata alla ricerca scientifica, alla scalabilità industriale e alla responsabilità ambientale", spiegano le due società.
"L'ingresso di due aziende private di così grande prestigio nella nostra compagine sociale rappresenta un passaggio strategico fondamentale. Grazie a questo investimento potremo dimostrare la validità della nostra tecnologia
su un impianto produttivo reale e, al tempo stesso, cogliere l'opportunità di crescere e affermarci nel mercato dell'idrogeno", afferma Fabrizio Gualandris
, amministratore delegato di Hydrospark.
"L'ingresso in Hydrospark rappresenta per Siad un investimento in linea con la nostra visione di lungo periodo
: contribuire alla transizione energetica attraverso tecnologie innovative", sostiene Bernardo Sestini
, presidente e amministratore delegato del gruppo Siad.
"Il fatto che Hydrospark sia nata nel territorio di Bergamo testimonia la vitalità di un ecosistema locale capace di far emergere realtà innovative ad alto contenuto tecnologico. Il nostro investimento si inserisce in questa visione: sostenere attivamente lo sviluppo di questo ambiente imprenditoriale dinamico
e, al tempo stesso, intercettare nuove traiettorie di innovazione", afferma Matteo Tiraboschi
, presidente esecutivo del gruppo Brembo.
"L'energia pulita decarbonizzata è un ulteriore importante campo d'applicazione
su cui Petroceramics declina competenze e soluzioni tecnologiche d'eccellenza sviluppate nell'ambito delle scienze dei materiali", sottolinea Massimiliano Valle
, amministratore delegato Petroceramics.