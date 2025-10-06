Brembo e Siad investono in Hydrospark, nuova alleanza strategica per l’idrogeno

Brembo

(Teleborsa) -annunciano il loro ingresso nel capitale di, start-up incubata e lanciata da Petroceramics, specializzata nello sviluppo di una tecnologia avanzata per la produzione e lo stoccaggio di energia da idrogeno. L'operazione, spiega una nota congiunta, prevede unafino a 1 milione di euro ciascuno."L'investimento da parte di Siad - gruppo internazionale attivo nei settori gas industriali, engineering, gpl, gas naturale e healthcare - e Brembo - societa' attiva nelle soluzioni frenanti, che entra nella start-up tramite Brembo Ventures, l'unità di venture capital del gruppo - conferma il valore tecnologico e industriale di Hydrospark" si legge nella nota."Questa tecnologia è considerata una delle piu' promettenti per ladell'industria e della mobilità, e rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una filiera dell'idrogeno efficiente e sostenibile. Hydrospark opererà in questo ambito, con una visione fortemente orientata alla ricerca scientifica, alla scalabilità industriale e alla responsabilità ambientale", spiegano le due società."L'ingresso di due aziende private di così grande prestigio nella nostra compagine sociale rappresenta un passaggio strategico fondamentale. Grazie a questo investimentosu un impianto produttivo reale e, al tempo stesso, cogliere l'opportunità di crescere e affermarci nel mercato dell'idrogeno", afferma, amministratore delegato di Hydrospark."L'ingresso in Hydrospark rappresenta per Siad un: contribuire alla transizione energetica attraverso tecnologie innovative", sostiene, presidente e amministratore delegato del gruppo Siad."Il fatto che Hydrospark sia nata nel territorio di Bergamo testimonia la vitalità di un ecosistema locale capace di far emergere realtà innovative ad alto contenuto tecnologico. Il nostro investimento si inserisce in questa visione:e, al tempo stesso, intercettare nuove traiettorie di innovazione", afferma, presidente esecutivo del gruppo Brembo."L'su cui Petroceramics declina competenze e soluzioni tecnologiche d'eccellenza sviluppate nell'ambito delle scienze dei materiali", sottolinea, amministratore delegato Petroceramics.