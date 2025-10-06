Milano 17:05
Brunello Cucinelli: AQR incrementa lo short, fermi gli altri tre ribassisti

Posizioni nette corte
(Teleborsa) - Nuovi movimenti nelle posizioni nette corte (PNC) rilevanti su Brunello Cucinelli, casa di moda quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento CONSOB, risultano sopra la soglia dello 0,5% del capitale JP Morgan Asset Management UK Limited (con lo 0,78%), AQR Capital Management (1,12%), Kintbury Capital (0,71%) e Pertento Partners (0,71%).

Per AQR Capital Management si tratta di un incremento dall'ultimo aggiornamento (1,12% da 0,9%, datato 3 ottobre), dopo che aveva aumentato la propria posizione tre volte a settembre.

La percentuale fornita dalla CONSOB è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Bisogna ricordare che sono oggetto di pubblicazione da parte di CONSOB le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

(Foto: © TEA / 123RF)
