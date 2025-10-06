Buzzi, Barclays: domanda rimane difficile in Germania e USA, TP ridotto a 53 euro

Buzzi

(Teleborsa) - Nel suo ultimo studio sul settore del cemento europeo, Barclays nel complesso, prevede "risultati leggermente".I fattori chiave sono "la(ampiamente noti al mercato), nonché i potenziali(meno noti)".Gli analisti hanno effettuato tagli agli utili di LSD in tutta la loro copertura, madi aggiustamenti delle guidance in questa fase".Detto questo, aggiungono, "dopo unda inizio anno e con i, intravediamo alcuni rischi di flessione se i team di gestione non riusciranno a convincere il mercato che il rapporto prezzo/costo potrà continuare a funzionare fino al 2026. Ciò è particolarmente vero poiché le aspettative di una ripresa più significativa dei volumi sembrano ancora una volta essere spostate verso destra. I(ad esempio, Germania e Texas); occorre inoltreche questo fenomeno possa estendersi altrove".In particolare per quanto riguarda l', Barclays osserva che "geograficamente, la, compensata da une, in una certa misura, dell'. Per la Germania, i prezzi hanno continuato a scendere, spinti da prezzi più aggressivi della concorrenza e da tassi di utilizzo in calo verso il 60-65%".L'azienda - proseguono gli analisti - prevede che alcuni(a causa dell'aumento dei costi della CO2), il che potrebbe contribuire a stabilizzare l'andamento dei prezzi.Negli, "le, ma i prezzi, soprattutto in Texas, sono stati sotto pressione dalle importazioni e da altre transazioni di mercato (Quikrete/Summit e Midlothian). Per quanto riguarda i, ci si aspetta una, a parte i costi una tantum nel primo semestre; la maggior parte dell'inflazione dei costi unitari su base annua è stata determinata dal lavoro e dai costi fissi (in particolare la manutenzione). Per quanto riguarda il lavoro, nel primo semestre è stata pagata una parte dei bonus di risultato annuali, sebbene vi siano altre componenti di compenso variabile che si verificano anche nel secondo semestre, quindi non vi è una stagionalità evidente. Per quanto riguarda i costi fissi, tuttavia, esiste un certo potenziale per un andamento sequenziale dei costi nel secondo semestre".Il"rimane uno dei principali, sebbene il cambio spot a 1,17-1,18 sia in linea con le aspettative".Barclays mantiene sostanzialmentee oltre e(4% ??per il resto del periodo di previsione) a 1,2 miliardi di euro, il limite superiore dell'intervallo di previsione.Il(da 54 euro) a causa delle variazioni degli utili.Tuttavia, concludono gli esperti, "il terzo trimestre sarà solo un aggiornamento sulle vendite e la maggior parte degli investitori si è concentrata sulla performance dei costi dopo il calo registrato nel primo semestre", quindi "non consideriamo l'annuncio del terzo trimestre un evento importante. Restiamo in attesa die di un'".