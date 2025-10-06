Buzzi, Barclays: domanda rimane difficile in Germania e USA, TP ridotto a 53 euro

(Teleborsa) - Nel suo ultimo studio sul settore del cemento europeo, Barclays nel complesso, prevede "risultati leggermente più deboli nel terzo trimestre
".
I fattori chiave sono "la continua debolezza dei volumi sia negli Stati Uniti che nell'Europa occidentale
(ampiamente noti al mercato), nonché i potenziali rischi per i prezzi in Germania e negli Stati Uniti
(meno noti)".
Gli analisti hanno effettuato tagli agli utili di LSD in tutta la loro copertura, ma non vedono "rischi significativi
di aggiustamenti delle guidance in questa fase".
Detto questo, aggiungono, "dopo un forte rally dei prezzi azionari
da inizio anno e con i titoli azionari non più chiaramente convenienti
, intravediamo alcuni rischi di flessione se i team di gestione non riusciranno a convincere il mercato che il rapporto prezzo/costo potrà continuare a funzionare fino al 2026. Ciò è particolarmente vero poiché le aspettative di una ripresa più significativa dei volumi sembrano ancora una volta essere spostate verso destra. I trend di prezzo più deboli rimangono per ora limitati ad alcune regioni
(ad esempio, Germania e Texas); occorre inoltre prestare attenzione a eventuali rischi
che questo fenomeno possa estendersi altrove".
In particolare per quanto riguarda l'italiana Buzzi
, Barclays osserva che "geograficamente, la domanda rimane difficile in Germania e negli Stati Uniti
, compensata da un miglioramento dell'Europa orientale
e, in una certa misura, dell'Italia
. Per la Germania, i prezzi hanno continuato a scendere, spinti da prezzi più aggressivi della concorrenza e da tassi di utilizzo in calo verso il 60-65%".
L'azienda - proseguono gli analisti - prevede che alcuni concorrenti più grandi spingeranno i prezzi nel 2026
(a causa dell'aumento dei costi della CO2), il che potrebbe contribuire a stabilizzare l'andamento dei prezzi.
Negli Stati Uniti
, "le prospettive dei volumi sembrano buone
, ma i prezzi, soprattutto in Texas, sono stati sotto pressione dalle importazioni e da altre transazioni di mercato (Quikrete/Summit e Midlothian). Per quanto riguarda i costi
, ci si aspetta una progressione abbastanza stabile
, a parte i costi una tantum nel primo semestre; la maggior parte dell'inflazione dei costi unitari su base annua è stata determinata dal lavoro e dai costi fissi (in particolare la manutenzione). Per quanto riguarda il lavoro, nel primo semestre è stata pagata una parte dei bonus di risultato annuali, sebbene vi siano altre componenti di compenso variabile che si verificano anche nel secondo semestre, quindi non vi è una stagionalità evidente. Per quanto riguarda i costi fissi, tuttavia, esiste un certo potenziale per un andamento sequenziale dei costi nel secondo semestre".
Il tasso di cambio (in particolare USD/EUR)
"rimane uno dei principali fattori di oscillazione per la previsione degli utili
, sebbene il cambio spot a 1,17-1,18 sia in linea con le aspettative".
Barclays mantiene sostanzialmente invariate le previsioni di vendita per il 2025
e oltre e riduce le previsioni di EBITDA del 2% per il 2025
(4% ??per il resto del periodo di previsione) a 1,2 miliardi di euro, il limite superiore dell'intervallo di previsione.
Il target price viene ridotto a 53 euro
(da 54 euro) a causa delle variazioni degli utili.
Tuttavia, concludono gli esperti, "il terzo trimestre sarà solo un aggiornamento sulle vendite e la maggior parte degli investitori si è concentrata sulla performance dei costi dopo il calo registrato nel primo semestre", quindi "non consideriamo l'annuncio del terzo trimestre un evento importante. Restiamo in attesa di valutazioni fortemente scontate
e di un'esposizione alla ripresa dell'Europa centrale
".