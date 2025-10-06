Milano 13:21
Eprcomunicazione lancia nuova unit per contenuti visivi multimediali e immersivi
(Teleborsa) - Eprcomunicazione, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha lanciato K - Vision, la nuova unit dedicata alle esperienze visive multimediali e immersive, realizzate stand alone o nell'ambito di progetti di comunicazione integrata.

K - Vision sarà guidata da Fabio Dell'Anna e Dario Carrarini, professionisti di primo piano nel panorama creativo e multimediale italiano, che entrano in Eprcomunicazione portando competenze ed esperienze maturate per clienti quali Bulgari, Campari, Ferrero, Maison Margiela (Gruppo OTB), Mercedes-Benz, MAXXI, Ravenna Festival, Toyota. Nel team confluisce anche Alessia Rulli, autrice di contenuti visivi, già operativa in Epr.

"Con K - Vision - ha dichiarato Daniele Albanese, CEO di Eprcomunicazione - il nostro Gruppo completa a 360° l'offerta sul mercato, acquisendo un know-how strategico nella produzione di contenuti multimediali e immersivi di altissima qualità. Offriamo al mercato una proposta realmente integrata, che spazia dall'ideazione alla produzione di esperienze visive e narrative di grande impatto, capaci di adattarsi a ogni livello di complessità creativa e tecnologica. Con la nascita del nuovo team, Epr si afferma come un laboratorio d'idee all'avanguardia, in grado di coniugare contenuti, arte visiva, innovazione e coinvolgimento sensoriale in un linguaggio contemporaneo ed evoluto".

(Foto: Priscilla Du Preez su Unsplash)
