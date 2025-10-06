Eurozona, JP Morgan ottimista: raccomandazione alzata a "overweight"

J.P. Morgan

(Teleborsa) -ha alzato la propria raccomandazione sull’da "neutrale" a "overweight", segnalando un crescente ottimismo sulle prospettive dei mercati azionari europei dopo mesi di sottoperformance. Secondo il team di strategisti guidato da Mislav Matejka, "sta arrivando il momento di diventare rialzisti sulle azioni dell’Eurozona", grazie a valutazioni più interessanti e a un contesto di politiche economiche di sostegno.Dall’inizio dell’anno, l’indice Euro Stoxx 50 ha guadagnato il 10,4%, ma ha sottoperformato l’S&P 500 di circa il 18% dopo il rally del primo trimestre. Per J.P. Morgan, questa debolezza relativa rappresenta ora un’, favorita da multipli più convenienti rispetto al mercato statunitense e da possibili catalizzatori come gli stimoli fiscali tedeschi e il miglioramento del credito nell’area euro.La banca ha sottolineato inoltre che l’imposizione deldel 15% sui beni dell’Unione Europea ha contribuito a rimuovere uno dei principali fattori diper i mercati azionari della regione. Tra i settori preferiti, J.P. Morgan mantiene una visione positiva sulla difesa, prevedendo che la spesa in conto capitale possa sostenere anche comparti come industria, materiali da costruzione e utility.Pur riconoscendo che l’instabilità politica inpotrebbe pesare temporaneamente sul sentiment, Matejka invita a sfruttare eventuali fasi di debolezza per acquistare, ritenendo che le pressioni saranno di breve durata. Un possibile aumento degli utili societari e la crescita dei programmi di buyback dovrebbero rafforzare ulteriormente l’outlook positivo dell’Eurozona in vista del 2026. J.P. Morgan ha ribadito il suo obiettivo di fine anno per l’Euro Stoxx 50 a quota 5.800.