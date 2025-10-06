Ex ilva, sindacati: 16 ottobre sciopero in tutti i siti

(Teleborsa) - "È il momento di scelte chiare: il Governo assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione ed il rilancio di un'azienda oramai al collasso". È quanto chiedonohe – di fronte alle offerte presentate per l'acquisto dell'ex Ilva – hanno indetto uno sciopero di tutti gli stabilimenti ex Ilva per il prossimo 16 ottobre. IFerdinando Uliano, Michele De Palma, Rocco Palombella, parlano di un "inaccettabile silenzio" da parte del governo.Nel dettaglio i sindacati "condannano fermamente l'aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l'acquisto dell'ex Ilva, e in particolare quella diche prevederebbe"Riteniamo inaccettabile – scrivono i sindacati – il silenzio di Palazzo Chigi che, a fronte della richiesta di incontro più volte reiterata degli scriventi, non convochi ancora un tavolo sulla chiusura del bando e le offerte pervenute. Non ultimo lo strappo avvenuto sulla gestione della cigs dove le scelte unilaterali del governo hanno di fatto interrotto le relazioni avute fino ad oggi. Per questi motivi abbiamo indetto una campagna di assemblee nei siti del gruppo che culmineranno con una mobilitazione e lo sciopero di tutti gli stabilimenti per il prossimo 16 ottobre".