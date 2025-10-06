Germania, il governo lancia programma da 6 miliardi per la decarbonizzazione industriale

(Teleborsa) - La ministra dell’Economia tedesca,, ha annunciato un nuovo programma daper sostenere ladell’industria, introducendo per la prima volta la tecnologia di(CCS) nei contratti di protezione climatica del Paese.L’iniziativa mira ai settori ad— tra cui chimica, acciaio, cemento e vetro — in un momento in cui la Germania cerca di rispettare obiettivi climatici ambiziosi senza compromettere la competitività industriale. Le aziende potranno registrare i propri progetti fino al 1° dicembre, in vista della gara prevista per la metà del 2026, subordinata all’approvazione del bilancio parlamentare e dell’UE in materia di aiuti di Stato.Il programma prevedein cui il governo sussidierà idelle imprese impegnate nella transizione verso produzioni più pulite, proteggendole dalla volatilità dei prezzi dell’energia e delle quote di carbonio. I progetti saranno selezionati tramite aste competitive, privilegiando quelli che richiedono il sussidio più basso per tonnellata di CO2 risparmiata, e dovranno rispettare obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni.