Germania, il governo lancia programma da 6 miliardi per la decarbonizzazione industriale

Economia
Germania, il governo lancia programma da 6 miliardi per la decarbonizzazione industriale
(Teleborsa) - La ministra dell’Economia tedesca, Katherina Reiche, ha annunciato un nuovo programma da 6 miliardi di euro per sostenere la decarbonizzazione dell’industria, introducendo per la prima volta la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nei contratti di protezione climatica del Paese.

L’iniziativa mira ai settori ad alta intensità energetica — tra cui chimica, acciaio, cemento e vetro — in un momento in cui la Germania cerca di rispettare obiettivi climatici ambiziosi senza compromettere la competitività industriale. Le aziende potranno registrare i propri progetti fino al 1° dicembre, in vista della gara prevista per la metà del 2026, subordinata all’approvazione del bilancio parlamentare e dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Il programma prevede contratti quindicennali in cui il governo sussidierà i costi delle imprese impegnate nella transizione verso produzioni più pulite, proteggendole dalla volatilità dei prezzi dell’energia e delle quote di carbonio. I progetti saranno selezionati tramite aste competitive, privilegiando quelli che richiedono il sussidio più basso per tonnellata di CO2 risparmiata, e dovranno rispettare obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni.

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```