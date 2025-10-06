Germania, il governo lancia programma da 6 miliardi per la decarbonizzazione industriale

(Teleborsa) - La ministra dell’Economia tedesca, Katherina Reiche
, ha annunciato un nuovo programma da 6 miliardi di euro
per sostenere la decarbonizzazione
dell’industria, introducendo per la prima volta la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio
(CCS) nei contratti di protezione climatica del Paese.
L’iniziativa mira ai settori ad alta intensità energetica
— tra cui chimica, acciaio, cemento e vetro — in un momento in cui la Germania cerca di rispettare obiettivi climatici ambiziosi senza compromettere la competitività industriale. Le aziende potranno registrare i propri progetti fino al 1° dicembre, in vista della gara prevista per la metà del 2026, subordinata all’approvazione del bilancio parlamentare e dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Il programma prevede contratti quindicennali
in cui il governo sussidierà i costi
delle imprese impegnate nella transizione verso produzioni più pulite, proteggendole dalla volatilità dei prezzi dell’energia e delle quote di carbonio. I progetti saranno selezionati tramite aste competitive, privilegiando quelli che richiedono il sussidio più basso per tonnellata di CO2 risparmiata, e dovranno rispettare obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni.(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))