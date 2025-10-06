Milano 12:59
43.210 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:59
9.498 +0,07%
Francoforte 12:59
24.396 +0,07%

Madrid: Acciona Energia, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Acciona Energia, quotazioni alle stelle
Rialzo per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,13%.
Condividi
```