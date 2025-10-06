Madrid: andamento rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend dell'utility spagnola
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Repsol
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15,4 Euro con primo supporto visto a 15,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15,06.
