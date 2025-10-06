Madrid: andamento rialzista per Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

Ibex 35

utility spagnola

indice azionario della Borsa di Madrid

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15,4 Euro con primo supporto visto a 15,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)