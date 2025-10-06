Milano 12:59
43.210 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:59
9.498 +0,07%
Francoforte 12:59
24.396 +0,07%

Madrid: andamento rialzista per Repsol

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend dell'utility spagnola rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Repsol confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15,4 Euro con primo supporto visto a 15,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15,06.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
