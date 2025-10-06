Nextalia SGR, via libera dall'Antitrust all'acquisizione del 49,9% di FLO

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hasull'operazione che consiste nell'da parte di Nextalia SGR - tramite il fondo Nextalia Capitale Rilancio - e di As Holding del controllo congiunto die delle società da essa controllate.In particolare, l'operazione consiste nella sottoscrizione da parte di Nextalia, per conto del fondo, di un aumento di capitale di FLO a seguito della quale NCR diverrà socio aldi FLO. As Holding, invece, deterrà il 50,1% delle quote di partecipazione. L'operazione prevede il conferimento a Nextalia di poteri di veto in seno al Consiglio di Amministrazione su materie strategiche per la gestione dell'attività ordinaria di FLO.FLO è una società di diritto italiano attiva nel settore della produzione e commercio di, nonché di articoli affini, quali stoviglie, bicchieri, piatti, in plastica, carta e altri materiali.L'operazionetra le attività delle parti in quanto nessuna delle società in portafoglio detenute da fondi di investimento gestiti da Nextalia è attiva nei mercati individuati. Peraltro, con riferimento sia ai prodotti monouso la quota di mercato di FLO è inferiore al 10% in tutte le possibili definizioni alternative dei mercati, a eccezione del caso in cui si individuasse un segmento di domanda relativo ai soli distributori automatici. Per gli imballaggi, le quote di mercato di FLO sono sempre inferiori al 5%, in ogni possibile definizione del mercato.L'operazionenei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.