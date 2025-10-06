Parigi: peggiora Societe Generale

big bank francese

Societe Generale

CAC40

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,39% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Osservando il grafico di breve periodo dell', si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 55,63 Euro e supporto a 51,85. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 59,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)