Milano 13:10
43.227 -0,07%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:10
9.504 +0,14%
Francoforte 13:10
24.424 +0,19%

Parigi: peggiora Societe Generale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita la big bank francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,39% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Societe Generale è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Osservando il grafico di breve periodo dell'Istituto di credito francese, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 55,63 Euro e supporto a 51,85. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 59,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
