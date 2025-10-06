Parigi: peggiora Societe Generale

(Teleborsa) - Si muove in perdita la big bank francese
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,39% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Societe Generale
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo dell'Istituto di credito francese
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 55,63 Euro e supporto a 51,85. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 59,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)