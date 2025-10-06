Milano 13:01
43.233 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:01
9.501 +0,10%
Francoforte 13:00
24.394 +0,06%

Perde BNP Paribas sul mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Perde BNP Paribas sul mercato di Parigi
Ribasso per la banca francese, che tratta in perdita del 4,14% sui valori precedenti.
Condividi
```