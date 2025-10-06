Milano 13:03
43.239 -0,04%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:03
9.505 +0,14%
Francoforte 13:03
24.414 +0,14%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Avio

Effervescente l'azienda aerospaziale italiana, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,40%.
