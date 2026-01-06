Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana
, in guadagno del 2,91% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Avio
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)