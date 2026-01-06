Milano 14:55
Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 2,91% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,8.

