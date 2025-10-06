Safilo arresta il rally con il downgrade di Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per il titolo Safilo
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato la raccomandazione a "Hold"
da "Buy" dopo il recente rally del titolo, che lascia pochi spazi di ulteriore crescita in assenza di ulteriori catalizzatori
significativi. Nonostante il downgrade, il broker ha rivisto al rialzo il target price sul titolo a 1,70 dai precedenti 1,20 euro.
"Sebbene un costo del capitale più basso potrebbe essere giustificato confermiamo sostanzialmente le nostre stime, per le quali vediamo un rischio di rialzo limitato (a meno che non vengano effettuate operazioni di M&A)", si legge nella ricerca, che ricorda come il titolo abbia messo a segno un rialzo di oltre il 40% dalla trimestrale
di fine luglio.
Venerdì il titolo aveva toccato i nuovi massimi da inizio anno
e sui 12 mesi a quota 1,674 euro per azione.
A metà seduta Safilo si attesta a 1,568 euro
, con un calo del 3,69%
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,511 e successiva a quota 1,453. Resistenza a 1,599.