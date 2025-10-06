Milano 15:32
Tesla, immatricolazioni in Germania ancora in calo: -9,4% a settembre

Nei primi 9 mesi dell'anno la Casa di Elon Musk ha perso la metà delle vendite rispetto lo scorso anno.

(Teleborsa) - Le vendite di Tesla in Germania sono diminuite del 9,4% a settembre, secondo i dati diffusi lunedì dall’agenzia federale dei trasporti KBA. Il calo arriva in un contesto in cui, al contrario, il mercato tedesco delle auto elettriche continua a crescere: le immatricolazioni di veicoli a batteria sono aumentate del 31,9% su base annua, raggiungendo 45.495 unità.

Tesla ha venduto 3.404 auto nel mese, mentre nel periodo gennaio–settembre le consegne complessive sono crollate del 50,3%, attestandosi a 14.845 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante un temporaneo rialzo delle registrazioni in alcune parti d’Europa, favorito dal restyling del Model Y, la casa automobilistica americana deve fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita, tensioni politiche legate al CEO Elon Musk e una gamma di modelli che inizia a mostrare i segni del tempo.

La pressione competitiva arriva soprattutto dalla Cina: le vendite del produttore BYD sono aumentate di oltre venti volte rispetto a un anno fa, con 3.255 unità immatricolate a settembre e 11.810 da inizio anno. L’ascesa del marchio asiatico mette ulteriormente alla prova la posizione di Tesla sul mercato europeo, dove la dinamica dei prezzi e la varietà dell’offerta stanno ridefinendo gli equilibri del settore elettrico.

In questo contesto, Tesla punta a rilanciare la propria crescita con un evento previsto per il 7 ottobre, dedicato al lancio di modelli di veicoli elettrici più accessibili.
