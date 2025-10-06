Milano 13:03
Triboo, downgrade di Intesa a Neutral con taglio target price
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha tagliato a "Neutral" da "Buy" la raccomandazione su Triboo, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali, riducendo anche il target price a 0,48 euro per azione dai precedenti 1,05 euro.

Gli analisti scrivono che, nonostante le sfide strutturali che entrambe le divisioni si sono trovate ad affrontare nel 2024, il quadro finanziario rivisto fornisce una base più solida per la ripresa operativa. L'attuazione del piano 2025-2030, in particolare il ripristino della redditività e la realizzazione delle dismissioni pianificate, rimane cruciale per l'investment case.

Intesa descrive come "incoraggiante" il fatto che i primi segnali di ripresa erano già visibili nel primo semestre del 2025. Ripristina dunque le stime (precedentemente "Under Review") e, sebbene il titolo sia scambiato a multipli molto compressi, assume una posizione "Neutral" in attesa di una maggiore visibilità sul ritmo e sulla sostenibilità della ripresa.

