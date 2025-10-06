Milano
13:03
43.239
-0,04%
Nasdaq
3-ott
24.786
-0,43%
Dow Jones
3-ott
46.758
+0,51%
Londra
13:03
9.505
+0,14%
Francoforte
13:03
24.414
+0,14%
Lunedì 6 Ottobre 2025, ore 13.20
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Indice Sentix in ottobre
Unione Europea, Indice Sentix in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
06 ottobre 2025 - 11.00
Unione Europea,
Indice Sentix in ottobre pari a -5,4 punti
, in aumento rispetto al precedente -9,2 punti (la previsione era -7,5 punti).
