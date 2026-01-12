Milano 11:53
Indice Sentix Unione Europea in gennaio

Unione Europea, Indice Sentix in gennaio pari a -1,8 punti, in aumento rispetto al precedente -6,2 punti (la previsione era -5,1 punti).
