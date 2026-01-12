Milano
11:53
45.668
-0,11%
Nasdaq
9-gen
25.766
0,00%
Dow Jones
9-gen
49.504
+0,48%
Londra
11:53
10.125
0,00%
Francoforte
11:53
25.327
+0,26%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 12.09
Home Page
/
Notizie
Indice Sentix Unione Europea in gennaio
Indice Sentix Unione Europea in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
12 gennaio 2026 - 10.35
Unione Europea,
Indice Sentix in gennaio pari a -1,8 punti
, in aumento rispetto al precedente -6,2 punti (la previsione era -5,1 punti).
