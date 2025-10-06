Milano 13:03
43.239 -0,04%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:03
9.505 +0,14%
Francoforte 13:03
24.414 +0,14%

Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in agosto
Unione Europea, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +1%, in calo rispetto al precedente +2,1%.
Condividi
```