Zona euro, vendite al dettaglio agosto accelerano a +0,1% su mese ma rallentano a +1,0% su anno

(Teleborsa) - Secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, ad, in linea con il consensus. A luglio il dato era diminuito dello 0,4%, rivisto da -0,5%.Il volume del commercio al dettaglio è aumentato dello 0,3% per i prodotti alimentari, bevande e tabacco, è diminuito dello 0,1% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) ed è aumentato dello 0,4% per il carburante per autotrazione nei negozi specializzati.Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli incrementi mensili più elevati sono stati registrati in Lituania (+1,7%), Cipro e Malta (entrambi +1,5%), nonché in Svezia (+1,1%). I cali più significativi sono stati osservati in Romania (-4,0%), Polonia (-0,8%), Lussemburgo e Portogallo (entrambi -0,7%).Su, l', in deciso rallentamento dal +2,1% di luglio (rivisto da +2,2%).Il volume del commercio al dettaglio nell'area dell'euro è aumentato dello 0,1% per prodotti alimentari, bevande e tabacco, dell'1,9% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) e dello 0,8% per il carburante per autotrazione nei negozi specializzati.Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi annui del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati a Cipro (+9,4%), Malta (+9,2%) e Lussemburgo (+7,3%). I cali più significativi sono stati osservati in Romania (-3,8%), Francia (-1,4%) e Finlandia (-1,2%).