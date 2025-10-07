Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Frazionale ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,67%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27.289, con il supporto più immediato individuato in area 26.624,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.291,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)