Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che guadagna bene e porta a casa un +0,77%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 151,295 e primo supporto individuato a 148,249. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 154,34.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)