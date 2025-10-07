Milano 14:47
43.244 +0,23%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:47
9.498 +0,20%
Francoforte 14:47
24.400 +0,09%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che guadagna bene e porta a casa un +0,77%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 151,295 e primo supporto individuato a 148,249. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 154,34.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```