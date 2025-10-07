Ashtead Technology si trasferisce dall'AIM al Main Market di Londra

Ashtead Technology Holdings

(Teleborsa) -, fornitore di soluzioni tecnologiche sottomarine per il settore energetico offshore globale, è passata al Main Market del London Stock Exchange. L'ammissione al mercato principale rappresenta una pietra miliare nel percorso di crescita di Ashtead Technology, che ha registrato una solida crescita generatrice di liquidità dalla sua quotazione sull'Alternative Investment Market (AIM) nel 2021.In questo periodo, la società ha, registrato un aumento significativo della crescita dell'utile per azione (EPS), completato quattro acquisizioni strategiche ea livello globale.L'ingresso nel Main Market offre ad Ashtead Technology una piattaforma per, sbloccare l'accesso a una maggiore liquidità per le azioni e valorizzare il proprio marchio presso la sua base clienti, fornitori e partner globali."Con le nostre dimensioni, la nostra portata e la nostra comprovata esperienza, e mentre celebriamo il 40esimo anniversario di Ashtead Technology, questo è il momento giusto per far crescere l'azienda e cogliere le interessanti opportunità che ci attendono - ha detto il- Come board, crediamo che la quotazione sul Main Market amplierà l'accesso a una più ampia gamma di investitori internazionali, offrirà maggiore liquidità alle azioni del Gruppo e fornirà la piattaforma adeguata per attuare la nostra strategia, garantendo crescita a lungo termine e creazione di valore per tutti gli stakeholder".