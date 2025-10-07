Azimut Libera Impresa entra nel capitale di Contact Italia investendo 40 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) - Il(IXC3), istituito e gestito da Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo), ha annunciato l', leader in Italia nella produzione di componenti e sistemi innovativi per l'installazione di impianti fotovoltaici integrati sui segmenti commerciale e industriale oltre a impianti di piccola taglia.L'operazione prevede un, parte di un investimento complessivo sostenuto anche da un finanziamento, attraverso il quale IXC3 acquisisce una partecipazione di maggioranza in Contact Italia, affiancando il Gruppo Eredi Maggi, la cui famiglia di riferimento è alla sua quarta generazione di imprenditori nel settore della produzione e dei servizi nel mercato elettrico e della transizione energetica.Fondata nel 1996 ad Altamura, Contact Italia rappresenta un'eccellenza nella filiera produttiva per il mercato fotovoltaico e, prevede di chiudere il 2025 con undi euro. Il piano industriale concordato con il fondo mira a consolidare ulteriormente la leadership sul mercato italiano, accelerando allo stesso tempo l'espansione internazionale e lo sviluppo di nuovi prodotti e segmenti legati all'energy transition, con l'obiettivo di superare i 100 milioni di euro di fatturato nei prossimi anni."Questarappresenta un esempio concreto del nostro impegno nel sostenere la crescita e la competitività delle eccellenze italiane, contribuendo allo sviluppo dei settori strategici e delle infrastrutture chiave per il Paese", ha detto Andrea Cornetti, amministratore delegato RE e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR.L'operazione è statacomposto da(banca agente e sustainability coordinator),