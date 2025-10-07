Milano 14:47
Calendar, Finanza
Borsa chiusa a Hong Kong
(Teleborsa) - Oggi, 7 ottobre, a Hong Kong le contrattazioni sono chiuse in occasione del giorno successivo al Festival di Metà Autunno cinese.
