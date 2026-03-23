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Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 3,46%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.402,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 3,46%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -3,46% e termina gli scambi a 24.402,32 punti.
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