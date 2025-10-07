Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,21%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 25.031,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,21%
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,21%, a quota 25.031,78 in apertura.
Condividi
```