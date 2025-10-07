Digital Asset, settimana storica per le criptovalute con afflussi record

(Teleborsa) - E' di nuovo record storico per gli asset digitali
, che nell'ultima settimana hanno registrato afflussi record per 5,95 miliardi di dollari
, il livello più alto mai registrato su settimana. E' quanto emerge dall'ultimo report di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.
Questo risultato - spiega l'analista James Butterfill, Head of Research di CoinShares, -sembra attribuibile ad una risposta tardiva al taglio dei tassi di interesse da parte della Fed
(FOMC), aggravata da dati occupazionali molto deboli, come indicato dal report ADP Payroll di mercoledì scorso, e dalle preoccupazioni
sulla stabilità del governo statunitense dopo lo shutdown
.
L’andamento positivo delle quotazioni ha spinto il totale degli asset in gestione (AuM) al massimo storico di 254 miliardi
.Bitcoin
ha segnato i suoi afflussi settimanali più alti di sempre, pari a 3,55 miliardi di dollari
e, nonostante le quotazioni si siano avvicinate ai massimi storici durante la settimana, gli investitori non hanno puntato sullo short-Bitcoin.Ethereum
ha registrato afflussi per 1,48 miliardi
di dollari la scorsa settimana, portando il totale da inizio anno (YTD) alla cifra record di 13,7 miliardi, quasi il triplo rispetto allo scorso anno.
Anche Solana
ha stabilito un nuovo record settimanale, con afflussi di 706,5 milioni di dollari, portando i flussi da inizio anno a 2,58 miliardi. XRP
ha registrato afflussi consistenti per 219,4 milioni la scorsa settimana, mentre si sono osservati flussi molto limitati su altre altcoin.A livello geografico
, il sentiment positivo è stato diffuso ma concentrato principalmente negli Stati Uniti
, che hanno registrato afflussi per 5 miliardi
di dollari la scorsa settimana, un nuovo record settimanale. Anche la Svizzera
ha stabilito un nuovo record settimanale con afflussi pari a 563 milioni, mentre la Germania
ha registrato il suo secondo più alto livello settimanale, con un totale di 312 milioni.