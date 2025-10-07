Digital Asset, settimana storica per le criptovalute con afflussi record

(Teleborsa) - E' di nuovo, che nell'ultima settimana hanno registrato, il livello più alto mai registrato su settimana. E' quanto emerge dall'ultimo report di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.Questo risultato - spiega l'analista James Butterfill, Head of Research di CoinShares, -sembra attribuibile ad una(FOMC), aggravata da dati occupazionali molto deboli, come indicato dal report ADP Payroll di mercoledì scorso, e dallesulla stabilità del governo statunitense dopo loL’andamento positivo delle quotazioni ha spinto il totale degli asset in gestioneha segnato i suoi afflussi settimanali più alti di sempre, pari ae, nonostante le quotazioni si siano avvicinate ai massimi storici durante la settimana, gli investitori non hanno puntato sullo short-Bitcoin.ha registrato afflussi pedi dollari la scorsa settimana, portando il totale da inizio anno (YTD) alla cifra record di 13,7 miliardi, quasi il triplo rispetto allo scorso anno.Ancheha stabilito un nuovo record settimanale, con afflussi di 706,5 milioni di dollari, portando i flussi da inizio anno a 2,58 miliardi.ha registrato afflussi consistenti per 219,4 milioni la scorsa settimana, mentre si sono osservati flussi molto limitati su altre altcoin., il sentiment positivo è stato diffuso ma, che hanno registratodi dollari la scorsa settimana, un nuovo record settimanale. Anche laha stabilito un nuovo record settimanale con afflussi pari a 563 milioni, mentre laha registrato il suo secondo più alto livello settimanale, con un totale di 312 milioni.