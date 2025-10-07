Milano 14:50
Francia, Bilancia commerciale in agosto
Francia, Bilancia commerciale in agosto pari a -5,5 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente -5,7 Mld Euro (la previsione era -5,2 Mld Euro).

